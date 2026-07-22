"Uma perda para o país e para a cultura": todas as reações à morte de Luís Represas

José Luís Carneiro: "Obra continuará a emocionar e a inspirar"
O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, lamentou a morte de Luís Represas, "cuja obra passa a fazer parte da vida" de todos. Numa mensagem no X, deixou as "mais sentidas condolências e um um abraço solidário à família e amigos".
"Hoje despedimo-nos de um grande artista. Fica a sua obra, que continuará a emocionar e a inspirar", lê-se.
Há artistas cuja obra passa a fazer parte da nossa vida. Luís Represas foi um deles.
Com a sua voz, a sua escrita e a sua forma de olhar o país e o mundo, ajudou a construir uma banda sonora que atravessou várias gerações de portugueses. A sua música uniu pessoas, despertou… pic.twitter.com/4j0cIwO23F
Belenenses recorda "genuído amor" de Represas ao clube
O Belenenses, "clube do coração" de Luís Represas, agradeceu numa mensagem partilhada nas redes sociais, tudo o que o artista fez pelos azuis do Restelo.
"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Represas. O Belenenses era o seu clube do coração. Ao longo dos anos, esteve sempre ao lado do Clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo. Neste momento de profunda tristeza, endereçamos à sua família, amigos e a todos os seus entes queridos as mais sentidas condolências. O Belenenses presta-lhe a sua sentida homenagem e agradece tudo o que fez pelo Clube. Descanse em paz", pode ler-se.
O Clube de Futebol “Os Belenenses” manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Represas.
O Belenenses era o seu clube do coração. Ao longo dos anos, esteve sempre ao lado do Clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado,… pic.twitter.com/WzTkzLQlns
O Presidente da Reública deixou uma longa mensagem no Instagram. "Enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar. Não como lembrança distante, mas como presença viva, nessa forma discreta e luminosa que só a verdadeira arte conhece", escreveu António José Seguro, que se encontra em Cabo Verde.
Margarida Balseiro Lopes tanmbém recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Represas "no ano em que celebrava 50 anos de carreira". "Desaparece uma das vozes mais icónicas da música portuguesa contemporânea, além de um talentoso compositor. A solo e com os Trovante, deixa uma marca inesquecível na nossa memória coletiva", escreveu a ministra da Cultura no X.
Morreu Luís Represas no ano em que celebrava 50 anos de carreira. Desaparece uma das vozes mais icónicas da música portuguesa contemporânea, além de um talentoso compositor. A solo e com os Trovante, deixa uma marca inesquecível na nossa memória coletiva.
Montenegro: "Uma perda para o país e para a nossa cultura"
O primeiro ministro, Luís Montenegro, deixou nas redes sociais uma mensagem de condolências, refererindo-se a Represas como "uma das nossas maiores referências musicais". "A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de 'sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente'. À família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela sua obra, ficam as mais sentidas condolências", escreveu o governante.
Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais. A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de “sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente”. À família, aos amigos e a todos…
Luís Represas morreu esta quarta-feira, vítima de doença prolongada. O artista, de 69 anos, um dos mais reconhecidos e acarinhados da música portuguesa, comemorava este ano 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.