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"Uma perda para o país e para a cultura": todas as reações à morte de Luís Represas

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Artista foi vítima de doença prolongada. Tinha 69 anos.

Luís Represas deu voz aos Trovante
Luís Represas deu voz aos Trovante Instagram/Luís Represas
Há 7 minutos 22 de julho de 2026 às 10:09
Marta Rodrigues

José Luís Carneiro: "Obra continuará a emocionar e a inspirar"

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, lamentou a morte de Luís Represas, "cuja obra passa a fazer parte da vida" de todos. Numa mensagem no X, deixou as "mais sentidas condolências e um um abraço solidário à família e amigos".

"Hoje despedimo-nos de um grande artista. Fica a sua obra, que continuará a emocionar e a inspirar", lê-se. 

Há 17 minutos 22 de julho de 2026 às 09:59
Isabel Dantas

Belenenses recorda "genuído amor" de Represas ao clube

O Belenenses, "clube do coração" de Luís Represas, agradeceu numa mensagem partilhada nas redes sociais, tudo o que o artista fez pelos azuis do Restelo.

"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Represas. O Belenenses era o seu clube do coração. Ao longo dos anos, esteve sempre ao lado do Clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo. Neste momento de profunda tristeza, endereçamos à sua família, amigos e a todos os seus entes queridos as mais sentidas condolências. O Belenenses presta-lhe a sua sentida homenagem e agradece tudo o que fez pelo Clube. Descanse em paz", pode ler-se.

Há 33 minutos 22 de julho de 2026 às 09:44

António José Seguro: "Hoje perdi um amigo"

O Presidente da Reública deixou uma longa mensagem no Instagram. "Enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar. Não como lembrança distante, mas como presença viva, nessa forma discreta e luminosa que só a verdadeira arte conhece", escreveu António José Seguro, que se encontra em Cabo Verde.

Há 53 minutos 22 de julho de 2026 às 09:24
Isabel Dantas

Ministra da Cultura também lamenta perda

Margarida Balseiro Lopes tanmbém recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Represas "no ano em que celebrava 50 anos de carreira". "Desaparece uma das vozes mais icónicas da música portuguesa contemporânea, além de um talentoso compositor. A solo e com os Trovante, deixa uma marca inesquecível na nossa memória coletiva", escreveu a ministra da Cultura no X.

Há 1 hora 22 de julho de 2026 às 09:17
Isabel Dantas

Montenegro: "Uma perda para o país e para a nossa cultura"

O primeiro ministro, Luís Montenegro, uma mensagem de condolências, refererindo-se a Represas como "uma das nossas maiores referências musicais". "A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de 'sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente'. À família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela sua obra, ficam as mais sentidas condolências", escreveu o governante.

Há 1 hora 22 de julho de 2026 às 09:15
Isabel Dantas

Adeus a Luís Represas

Luís Represas, vítima de doença prolongada. O artista, de 69 anos, um dos mais reconhecidos e acarinhados da música portuguesa, comemorava este ano 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.

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