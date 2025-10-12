Afluência às urnas é maior do que nas últimas autárquicas

Quase 22% dos eleitores votaram até ao meio-dia. Urnas vaõ estar abertas até às 19h.

Até Às 12h deste domingo já tinham votado 21,72% dos eleitores inscritos, revelou a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, até à mesma hora apenas 20,94% dos eleitores registados tinham ido votar. Vários líder políticos têm notado e sublinhado uma maior afluência às urnas



Eleições para as autarquias decorrem com afluência superior às de 2021 Lusa

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

A taxa de abstenção de 46,35% registada nessas eleições, a segunda mais alta até agora, motivou declarações de preocupação por parte de dirigentes partidários. Quatro anos antes, em 2017, tinha sido de 45,03%, uma descida face ao valor de 2013.

As eleições de hoje são as 14.ª realizadas em democracia para eleger os titulares dos órgãos das autarquias locais: câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia.

Estão inscritos para votar 9.303.840 eleitores, dos quais 9.262.722 são eleitores nacionais e 41.118 estrangeiros residentes em Portugal, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.