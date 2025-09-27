Autárquicas: Marcelo salienta caráter local das eleições e afasta leituras nacionais dos resultados

Interrogado sobre as consequências políticas nacionais das eleições de 12 de outubro próximo, o chefe de Estado afastou cenários de grandes mudanças.

O Presidente da República salientou hoje o caráter local das eleições autárquicas e afastou leituras políticas nacionais dos resultados, assinalando que os líderes partidários, em comparação com o passado, vão ter uma participação reduzida na campanha.

"Eleições locais são eleições locais", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no penúltimo dia da Festa do Livro no Palácio de Belém, antes de assistir a um debate com a presença dos antigos ministros António Barreto e Manuela Ferreira Leite.

"Houve ainda há pouco tempo eleições legislativas e vamos ter eleições presidenciais. Portanto, os líderes dos partidos sentem que não podem estar a fazer três campanhas legislativas. Não dá", frisou.

O chefe de Estado considerou mesmo que os temas de campanha das eleições autárquicas possam ser "contaminados" pelas principais questões da política nacional.

"Penso que os temas vão ser muito locais. E mesmo nos grandes municípios, nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto, penso que vai pesar conhecer ou não os candidatos, o que fizeram no passado e o que vão fazer no futuro, que posições tomam sobre a autarquia, muito mais do que temas nacionais. É o que me parece que está a acontecer, pelo que se percebe, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas", sustentou o Presidente da República.

Perante os jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a sua experiência em campanha autárquica, em 1997, quando desempenhava as funções de presidente do PSD, em que percorreu a grande maioria dos municípios do país.

"Hoje isso é raríssimo. Mesmo os líderes dos maiores partidos vão às antigas capitais de distrito e vão a mais uma dezena, duas dezenas, três dezenas" de municípios, observou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que a explicação para essa escassa participação dos líderes em campanha autárquica tem "uma razão simples",

"Houve [eleições] legislativas, logo a seguir foram as férias de verão e a pré-campanha local. Direi que se há característica este ano é a de que ou os líderes não participam mesmo, há casos de líderes que não participam, ou participam mas de uma forma que é muito menos intensa do que acontecia anteriormente", advogou.