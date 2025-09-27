Fogo em Arganil mobiliza quase 120 operacionais

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que, pelas 17:30, o incêndio ainda se encontrava ativo, "com uma frente, de cerca de 200 metros".

Um incêndio florestal deflagrou às 16:47 de hoje em Rochel, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, e quase uma hora depois estava a mobilizar 118 operacionais, apoiados por três meios aéreos.



Incêndio em Arganil mobiliza 118 operacionais e meios aéreos

Segundo a página da Proteção Civil, mais de uma centena de operacionais estavam ainda a contar com o auxílio de 27 veículos.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que, pelas 17:30, o incêndio ainda se encontrava ativo, "com uma frente, de cerca de 200 metros".