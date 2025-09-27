Sábado – Pense por si

Portugal

Fogo em Arganil mobiliza quase 120 operacionais

Lusa 18:40
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que, pelas 17:30, o incêndio ainda se encontrava ativo, "com uma frente, de cerca de 200 metros".

Um incêndio florestal deflagrou às 16:47 de hoje em Rochel, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, e quase uma hora depois estava a mobilizar 118 operacionais, apoiados por três meios aéreos.

Incêndio em Arganil mobiliza 118 operacionais e meios aéreos
Incêndio em Arganil mobiliza 118 operacionais e meios aéreos Ricardo Ponte/Correio da Manhã

Segundo a página da Proteção Civil, mais de uma centena de operacionais estavam ainda a contar com o auxílio de 27 veículos.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que, pelas 17:30, o incêndio ainda se encontrava ativo, "com uma frente, de cerca de 200 metros".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Gaza não é Timor

À mesa dos media é, então, servido um menu em que consta, em primeiro lugar, a obtenção de um mandato das Nações Unidas reconhecendo a «autoridade suprema política e legal» desta entidade que Blair se propõe dirigir.

Miriam Assor
Miriam Assor

Reconhecer Abismo

"From the River to the Sea", desde o rio até ao mar é tudo deles, resumidamente, a convulsão de delírio consiste em varrer com Israel, a única democracia da região, única.

Menu shortcuts

Fogo em Arganil mobiliza quase 120 operacionais