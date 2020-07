Marta Temido: Dos 447 internados por Covid-19, 385 estão em Lisboa e Vale do Tejo

Marta Temido afirmou esta sexta-feira que existem 134 surtos ativos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em conferência de imprensa sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde detalhou que dos 447 doentes internados, 385 se encontram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Destes 385, 302 deram entrada nos hospitais dos cinco concelhos onde se foca a principal ação de combate à doença: Lisboa, Sintra, Loures, Odivelas e Amadora.Entre 10 e 14 de julho, o R(t) foi de 0,96 em Portugal, de acordo com o Instituto Ricardo Jorge.