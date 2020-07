Covid-19: Quem está em isolamento não pode sair logo com teste negativo

Graça Freitas reforçou que as pessoas que se encontrem numa situação de isolamento profilático e testem negativo, não podem vir logo para a rua. "O período de incubação máximo é de 14 dias e as pessoas têm que se manter em isolamento", referiu a diretora-geral de Saúde na conferência de imprensa sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal. "Não se pode interpretar livremente o teste negativo para sair do isolamento profilático."





Essa autorização tem que partir das autoridades de saúde.Sobre um teste da revista Lancet que prova que a identificação rápida dos contactos expostos a um infetado com coronavírus é determinante para travar a propagação, Graça Freitas não se mostrou surpreendida: "É óbvio que quanto mais cedo identificarmos os contactos, mais cedo os isolamos.""O objetivo em Lisboa e Vale do Tejo é esse, identificar o maior número possível de pessoas em 24 horas. É detetar os casos suspeitos com base no contacto que tiveram com o caso confirmado. Não é fazer ou não o teste: é encontrar quem contactou com o doente e de imediato proceder ao seu isolamento. Estamos a seguir essa boa prática. Em muitas situações consegue-se esse objetivo; mas com cadeias de transmissão muito complexas, o objetivo é encontrar rapidamente os contactos e isolá-los", afirmou Freitas.