Atrelado do empreiteiro de Luís Neves, apreendido pela PJ, desapareceu e foi encontrado na Construbarcelos

Atrelado tinha sido apreendido em 2024, na sequência de uma operação que desmantelou um laboratório de cocaína na Europa, mas no ano seguinte desapareceu. Agora foi encontrado nas instalações da Construbarcelos.

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Tudo começou em 2024, quando a operação "Pacoba" de combate ao tráfico de droga desmantelou "um dos maiores laboratórios de produção de cocaína da Europa". A investigação resultou, na altura, na apreensão de droga, armas de fogo, grandes quantidades de dinheiro e viaturas. Entre o material apreendido encontrava-se um atrelado que continha amoníaco - uma substância utilizada no fabrico de drogas sintéticas -, avança uma reportagem conjunta TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol.



Polícia Judiciária Duarte Roriz

Esse mesmo veículo foi levado, na altura, para o parque da Autoridade Marítima, mas eis que no ano seguinte acabou por desaparecer misteriosamente. Agora, segundo a TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol, que avançam com esta notícia, o equipamento terá sido desviado para as instalações da Construbarcelos.

A própria equipa de reportagem encontrou o atrelado acoplado a um camião da Construbarcelos - a empresa pertencente ao amigo e empreiteiro do ministro da Administração Interna, João dos Santos Carvalho.

Fonte ligada à direção da Polícia Judiciária (PJ) confirmou essa apreensão à equipa de jornalistas e revelou ainda que foi aberto um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram à transferência para a Contrubarcelos. Advogados ouvidos pela TVI/CNN Portugal/Nascer do So garantem que o caso configura, no mínimo, um crime de furto qualificado.

Segundo a mesma reportagem, o proprietário do atrelado será Armando Caixeirinho - apontado como o cabecilha da rede desmantelada na Operação Pacoba. Está em fuga à justiça e é, por isso, alvo de um mandado de detenção europeu.