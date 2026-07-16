Escolas do futuro ou bolhas de elite?

Nos Estados Unidos, um movimento silencioso está a remodelar a educação das elites. Famílias de alta renda estão a abandonar as escolas tradicionais, incluindo os prestigiados colégios privados que durante gerações foram símbolo de status, para matricular os filhos em instituições alternativas. Estas escolas prometem preparar as crianças para um mundo dominado pela inteligência artificial. Os pais pagam anuidades que podem chegar aos 75 mil dólares para que os filhos passem duas horas diárias a aprender com algoritmos personalizados e o restante do tempo em oficinas de negociação, oratória, empreendedorismo e resolução de problemas do mundo real.

Os pais que aderem a esta tendência, muitos deles investidores e tecnólogos, argumentam com razão que o sistema educativo tradicional está congelado no século passado. Decorar datas históricas, fórmulas matemáticas e factos soltos fazia sentido quando a informação era escassa e o acesso ao conhecimento dependia da memória. Hoje qualquer pergunta tem resposta em segundos num telemóvel. O que realmente importa são o pensamento crítico, a adaptabilidade, a criatividade e a capacidade de negociar e comunicar. Até este ponto o diagnóstico está correto e poucos discordariam dele. A questão central é outra. Será que substituir professores por guias e a didática tradicional por algoritmos é a solução adequada ou apenas a versão rica e sofisticada de um velho problema estrutural?

A Alpha School, fundada em Austin há doze anos, é o exemplo mais mediático deste novo modelo educativo. A escola planeia abrir mais de vinte novas unidades em 2026. A sua plataforma de IA monitoriza o nível de atenção do aluno em tempo real, ajusta o ritmo de aprendizagem e promete uma personalização radical que cria um ciclo positivo de motivação. Mas será que transformar uma criança num utilizador otimizado de um sistema digital equivale ao ato profundo de educar? O que fica pelo caminho quando o conhecimento é tratado como um mero conjunto de competências a adquirir e o erro como uma ineficiência a eliminar rapidamente?

Os críticos académicos apontam a falta de evidência empírica sólida. Caroline Hoxby, professora em Stanford, recorda que a eficácia pedagógica não se prova com promessas brilhantes de empreendedores mas com estudos rigorosos e testes independentes. E esses estudos, por enquanto, brilham pela ausência. Victor Lee, também de Stanford, acrescenta uma preocupação adicional. A substituição da palavra professor por guia não é um detalhe semântico menor. É um sintoma revelador. Reduz o ofício docente a uma função de facilitador técnico e desvaloriza séculos de saber acumulado sobre como as crianças aprendem, erram, insistem, desistem e sobretudo se relacionam com os outros e com o conhecimento.

Há ainda uma ironia profunda que não pode ser ignorada. As mesmas elites que no discurso público defendem a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades estão a construir escolas feitas à medida dos seus próprios filhos. Em Nova Iorque os pais vêm maioritariamente do setor financeiro e do empreendedorismo. Na Bay Area são executivos da indústria tecnológica. Não se trata de democratizar a educação nem de a tornar mais acessível. Trata-se de comprar uma vantagem competitiva num jogo que os próprios dizem estar a chegar ao fim. O privilégio refunda-se a cada geração, agora com ecrãs tácteis, inteligência artificial e mensalidades de luxo.

A verdade é que a educação sempre foi antes de mais um encontro humano. A relação com um professor, o confronto saudável com a sua autoridade e o afeto do seu olhar atento formam o caráter e a curiosidade intelectual. A inteligência artificial pode ensinar matemática mais depressa do que qualquer humano. Pode detetar quando um aluno está distraído e sugerir exercícios alternativos. Mas não substitui o instinto pedagógico de quem sabe quando pressionar, quando esperar, quando elogiar e quando silenciar para ouvir verdadeiramente. Nenhum algoritmo tem empatia genuína. Nenhum “coach” de seis dígitos equivale a um mestre que dedicou anos a compreender a arte de ensinar.

Não me oponho à inovação tecnológica. A integração da inteligência artificial no ensino é uma ferramenta poderosa e útil desde que não se confunda o meio com o fim último. O problema surge quando pais endinheirados, movidos pelo medo legítimo de que os filhos fiquem para trás num mercado de trabalho em transformação, transformam a educação num produto de luxo e chamam a isso futuro. O futuro será mais exigente que qualquer aplicação ou plataforma digital. E não se compra com cheques generosos. Constrói-se com pessoas dedicadas, com relações humanas autênticas e com uma visão da educação que coloca a formação integral do ser humano acima de qualquer algoritmo.