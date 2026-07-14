Luís Neves construiu piscina em Odemira sem autorização da câmara

Ministro da Administração Interna não pediu licença à câmara para avançar com a construção de uma piscina no alojamento local que está a construir num monte em Odemira. Só a piscina deverá ser custado "entre sete e nove mil euros"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, construiu uma piscina no polémico alojamento local que está a construir no seu monte em Odemira, sem ter pedido licença à câmara, avança a CNN nesta terça-feira.



Ministro da Administração Interna, Luís Neves José Sena Goulão/Lusa

Luís Neves chegou a referir que tinha construído um tanque no referido alojamento local. Porém, trata-se de uma piscina que, por ser uma obra urbanística, precisa de licença. Mas, segundo fonte oficial da autarquia de Odemira, "não foi possível encontrar qualquer processo de licenciamento/comunicação de obras" para o monte do ministro em São Teotónio.

Além disso, só a piscina custaria "entre sete e nove mil euros, sem contar com os custos de deslocação e de alojamento dos trabalhadores" da Construbarcelos, que tem sede a cerca de 520 quilómetros de distância (ou cinco horas de viagem) do monte do ministro. Segundo Luís Neves, o custo total da obra são "uns 20 mil euros, 25, 30 mil, à volta disso", algo que os mesmos construtores contactados pela CNN considera que é um preço tão baixo que só pode ser "preço de amigo".

O caso começou com uma notícia do semanário Nascer do Sol sobre o facto de Luís Neves ter contratado uma empresa chamada Construbarcelos (sociedade unipessoal do empreiteiro João Carvalho) para realizar obras de renovação num imóvel em São Teotónio, no concelho de Odemira. A cliente da Construbarcelos é outra empresa unipessoal chamada Alcampos detida pela mulher de Luís Neves. Além disso, a Construbarcelos celebrou diversos contratos de construção civil com a Polícia Judiciária (PJ) entre 2019 e 2025.