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14 de julho de 2026 às 18:33

As imagens da piscina em Odemira que Luís Neves construiu sem autorização da câmara

Ministro da Administração Interna não pediu licença à câmara para avançar com a construção de uma piscina no alojamento local que está a construir num monte em Odemira.

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