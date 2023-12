Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ativistas do Climáximo detidas após atirarem tinta à escadaria do MAAT em Lisboa

Duas ativistas do Climáximo, de 21 e 23 anos, foram detidas na manhã deste domingo depois de danificarem obras de arte com o arremesso de tinta para a escadaria exterior e graffitis numa parede do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), da EDP, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 10h30.





Tópicos maat fachada climaximo

