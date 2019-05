Apesar de dizer que "não há impossíveis para o CDS ", dando como exemplo a sua candidatura à câmara de Lisboa, em que ficou à frente do PSD, em 2017, Assunção Cristas insistiu que o objetivo do partido é "ter dois eurodeputados" e "daí, é tudo ganho", afirmou, repetindo aquilo que já dissera, horas antes, numa arruada no centro do Porto."Quando nos põem uma fasquia, nós conseguimos superar", acrescentou ainda.Num jantar em que o CDS-PP disse estarem cerca de 900 pessoas, o cabeça de lista centrista, Nuno Melo, apresentou-se como alguém da direita que "não se envergonha de ser da direita, que não se dilui no cinzento do centro"."Somos a fronteira, à direita, de todos os extremismos", afirmou o candidato que admitiu, "quem sabe", se um dia o CDS-PP poderá transformar-se em algo de diferente na política portuguesa.