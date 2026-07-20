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Associação propõe recolha de embalagens com "Volta" em papeleiras e ecopontos/oleões de Lisboa

Lusa 18:22
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Estes sistemas - em vigor em países como Alemanha, Dinamarca ou Noruega - são anéis, cestos abertos ou caixas fechadas que podem ser acoplados às papeleiras existentes.

A associação Vizinhos em Lisboa propõe à câmara municipal e às juntas de freguesia da cidade que instalem pontos de recolha de embalagens com "Volta" em papeleiras e ecopontos/oleões da cidade, para ultrapassar "problemas de higiene urbana".

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Vizinhos de Lisboa propõem ampliação da rede de depósitos Volta Miguel Baltazar

A 10 de julho, a própria Câmara Municipal de Lisboa (CML) reconheceu que o sistema "Volta", que prevê um reembolso de 10 cêntimos por embalagem, tem provocado impactos negativos na higiene urbana da cidade.

Ainda sem números concretos, a CML referiu que, "em alguns casos, contentores e papeleiras são remexidos ou mesmo despejados na via pública por pessoas que procuram embalagens abrangidas pelo sistema 'Volta', com o objetivo de obter o respetivo reembolso".

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Esta situação - consideram os Vizinhos em Lisboa, em informação partilhada com a Lusa - "poderia ser evitada através da criação de pontos 'Volta' que permitissem um acesso fácil às embalagens".

"Isto não só evitaria que o lixo fosse espalhado no chão, como reduziria o risco de ferimentos e contacto com substâncias tóxicas por parte de quem faz esta recolha", acrescentam.

Para tal, os Vizinhos em Lisboa recomendam à autarquia da capital, em articulação com a SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito), que instale "minicontentores/pontos 'Volta' junto às ecoilhas e oleões, com prioridade em Misericórdia, Santo António, Arroios e centro histórico".

Ao mesmo tempo, aconselham as juntas de freguesia de Lisboa a instalarem dispositivos acopláveis a papeleiras existentes, num número reduzido de pontos, priorizando zonas críticas.

Estes sistemas - em vigor em países como Alemanha, Dinamarca ou Noruega - são anéis, cestos abertos ou caixas fechadas que podem ser acoplados às papeleiras existentes, permitindo o depósito visível sem contacto com o interior de embalagens.

A associação sugere a realização de uma reunião conjunta entre câmara, juntas e SDR Portugal, disponibilizando-se para colaborar na identificação de localizações prioritárias e acompanhar um eventual projeto-piloto.

Em funcionamento desde 10 de abril, o sistema "Volta" permite aos consumidores recuperarem o valor de depósito de 10 cêntimos por embalagem, pago no ato da compra de garrafas e latas de uso único, de plástico, metal e alumínio e inferiores a três litros.

Num balanço feito após dois meses de funcionamento, a SDR Portugal anunciou ter recolhido mais de 10 milhões de embalagens nos mais de 2.500 pontos "Volta" distribuídos por Portugal Continental, Açores e Madeira.

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