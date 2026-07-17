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17 de julho de 2026 às 07:42

Sistema Volta "vai ter de acabar", defende Carlos Moedas

Carlos Moedas afirma que a medida da Comissão Europeia foi "uma boa intenção", mas que criou "confusão" naquilo que é o seu objetivo fundamental.

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