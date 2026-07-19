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19 de julho de 2026 às 11:15

Reservas de água de Almada recuperaram e atingiram 40% da capacidade

Melhoria dos níveis de armazenamento permite às autoridades avaliar um alivio gradual das medidas implementadas.

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