Assédio na FDUL: Identidade de testemunhas anónimas revelada nas redes sociais

Depois de terem prestado testemunhos com voz "distorcida" à TVI e RTP, a identidade das alegadas vítimas de assédio foi "desencriptada" e revelada em grupos de WhatsApp de alunos da Universidade de Lisboa.

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

04 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

As alegadas vítimas de assédio moral e sexual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) prestaram declarações, preservando o seu anonimato, a dois canais de televisão portugueses - a RTP e a TVI. Agora, de acordo com a notícia partilhada esta sexta-feira pelo Diário de Notícias, viram as suas identidades reveladas.





Tópicos FDUL assédio moral sexual denuncias vítimas

Ao que tudo indica, as vozes terão sido trabalhadas de forma a ser possível identificar os autores. Os áudios originais acabaram por ser partilhados na Internet e encontram-se a circular, juntamente com os nomes das vítimas, em grupos de WhatsApp da FDUL.Os dois canais de televisão já repudiaram estes atos e a TVI anunciou que vai apresentar uma queixa-crime.