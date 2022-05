Técnico: inquérito sinaliza mais de 400 casos de assédio, 10% das alunas citam assédio sexual

Foi em março do ano passado, já no segundo ano letivo em pandemia, que o Conselho Pedagógico do Instituto Superior Técnico (IST) decidiu fazer um levantamento sobre a saúde mental dos seus estudantes. O trabalho demorou algum tempo a ser preparado e já era verão quando foi enviado um inquérito aos quase 11 mil alunos. As perguntas incluíam as do questionário-padrão da Ordem dos Psicólogos, algumas questões enviadas anualmente sobre a satisfação dos alunos com a faculdade – e, pela primeira vez, perguntas diretas sobre assédio moral e sexual. As respostas, reunidas num relatório para consumo interno apresentado em outubro de 2021, levantam bandeiras vermelhas sobre o que se passa na principal faculdade de engenharia do País: 16% dos alunos indicaram terem sido alvo de assédio moral e 5% indicaram exposição a assédio sexual.