As obras no Seixal e a propaganda em tempos eleitorais

A Câmara Municipal do Seixal decidiu colocar vários outdoors pela cidade para anunciar todas as obras que concluiu nos últimos anos. Este tipo de informação é considerada "publicidade institucional" pela Comissão Nacional de Eleições e está proibida desde o dia 8 de julho, momento em que foram marcadas as próximas eleições autárquicas.

A Câmara Municipal do Seixal colocou nos últimos tempos vários cartazes sobre os investimentos feitos durante os anos de liderança da CDU. A construção do quartel de bombeiros de Amora, o parque urbano do Seixal, ou a requalificação do estádio municipal são apenas alguns exemplos.



No entanto, este tipo de propaganda está proibida desde o dia 8 de julho, momento em que foi marcada a data das próximas eleições autárquicas. Aliás, foi pelo mesmo motivo que, há duas semanas, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi obrigado a retirar quatro outdoors, cuja informação foi considerada publicidade institucional. O alerta da colocação dos cartazes por parte da autarquia do Seixal foi dado à SÁBADO pelo candidato da Iniciativa Liberal, Rui Magalhães, e o partido pondera avançar com uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Segundo o documento publicado no site da CNE, neste momento, existem os deveres de neutralidade e de imparcialidade, sendo, por isso "proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública".