Continua a campanha 'diferente' de Alexandre Poço. Desta vez, saltou de um avião

O candidato do PSD para a Câmara Municipal de Oeiras continua a sua campanha que pretende mostrar que "os políticos não são todos iguais". Veja o vídeo do salto.

De fato e gravata e com uns óculos escuros, o líder da Juventude Social-Democrata lançou-se de um avião como parte da campanha eleitoral para as autárquicas. Depois de um site diferente e cheio de "cenas giras" e de cartazes onde se faz apresentar como um galã de filmes de espiões, Alexandre Poço tenta captar a atenção de possíveis eleitores com um vídeo de um minuto a saltar de um avião.



O vídeo serve para Poço apresentar as suas propostas de campanha dentro dos campos da educação e mobilidade, emprego, apoio familiar, saúde e ambiente.



O jovem candidato reconhece que esta campanha parece uma "missão impossível", muito provavelmente será Isaltino Morais o candidato vencedor nas autárquicas de setembro, mas assume que "irá dar tudo por Oeiras".