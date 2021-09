PSD acusa Comissão para a Igualdade de “limitação da liberdade de expressão”

Bruno Vasconcelos, candidato no Seixal, acusa a estrutura de “grande imaginação”, “visão distorcida” e de acolher denúncias “completamente rebuscadas” e "sem nexo". Foi a resposta às questões que recebeu sobre um cartaz que metia Mao Tsé Tung, arroz, e mais do mesmo. E que foi alvo de duas denúncias à CICDR.

O PSD-Seixal tinha até dia 27 para responder à CICDR (Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial), que pediu esclarecimentos sobre o cartaz de campanha eleitoral com Mao Tsé Tung e em que se lê "Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao Mao, Maria". Mas a resposta, a que a SÁBADO teve acesso, já foi enviada, e é particularmente dura para com a estrutura que tem por missão combater a discriminação racial e a xenofobia.

O texto, assinado pelo candidato social-democrata Bruno Vasconcelos, responde às quatro perguntas que lhe foram dirigidas, na sequência de duas queixas à CICDR – mas antes faz considerações contundentes: "A presente notificação constitui uma grave tentativa de limitação do exercício e da liberdade expressão do Partido" e a mera notificação para responder, "por parte de um Órgão do Estado (...), é em nosso entendimento completamente inaceitável". Para Vasconcelos, "ao considerar, sequer estas denúncias, completamente rebuscadas e sem qualquer nexo ou sentido, [a comissão] está apenas a ferir a sua própria credibilidade." Aceitar as denúncias de xenofobia no cartaz com Mao é "a "abrir a porta" para um dia destes, estarmos impedidos de sorrir, porque podemos estar a "gozar" ou a "discriminar" todos aqueles que não têm dentes."

Mas o que queria a CIDR saber em concreto sobre o cartaz e o que respondeu a campanha? Vejamos.