Autárquicas em Loures: militantes do PS lançam ameaças nas redes sociais

A número dois da lista candidata do PS à Junta de Freguesia de Loures escreveu nas redes sociais que, "às vezes, um par de estalos não fazia nada mal a muita garotagem". E o companheiro, militante do PS, lançou ameaças físicas. PSD pondera apresentar queixa.

As eleições autárquicas estão a aproximar-se e os ânimos começam a aquecer, sobretudo nas redes sociais. Agora, o PSD de Loures vem denunciar as ameaças feitas por militantes do Partido Socialista "a qualquer pessoa que discorda com o PS". À SÁBADO, o PSD revela que "há a pretensão dos visados para apresentarem queixa".

Em causa estão comentários feitos no Facebook por Victor Calado, militante do PS de Loures, e da sua mulher, Sandra Jesus, que é a número dois da lista candidata à Junta de Freguesia de Loures. Os dois militantes acusam o PSD de Loures de roubo e vandalismo de vários cartazes colocados pelos socialista na cidade.

"Sei mais ou menos quem são os artistas, para a próxima semana vou estar no terreno e vai ser paulada nesses filhos da pt", escreveu Victor Calado. Além dos vários comentários em tom de ameaça, o militante socialista enviou também mensagens em formato de áudio: "vamos ter uma conversinha, pensem bem naquilo que andam a fazer", disse.