Vacinas administradas no Queimódromo do Porto estão válidas

As doses das vacinas contra a covid-19 administradas no Queimódromo do Porto entre os dias 9 e 10 de agosto foram consideradass válidas, apurou a análise da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). De acordo com um comunicado emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), os utentes vacinados nestes dias não terão de repetir esta vacinação.



"O Infarmed concluiu que, relativamente às vacinas inoculadas nestes dias, não se verificou impacto na qualidade, estando assegurados os parâmetros de segurança e eficácia exigíveis", refere um comunicado emitido pela DGS.



Os certificados Digitais covid-19 emitidos às 875 pessoas vacinadas no Centro de Vacinação covid-19 – Queimódromo do Porto, a 9 e 10 de agosto de 2021, são então considerados válidos.