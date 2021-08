Cartazes das autárquicas. Isto já foi (mesmo) muuuito pior

Padrões aos quadrados, fundos de cores berrantes, fotos tipo-passe, caras de frete e ausência de Photoshop – à época inexistente e que tanta falta faria para disfarçar erros básicos. Eis o Conta-me Como Foi das campanhas autárquicas, desde 1976 (as primeiras), em que “a iconografia eleitoral era feita pelos próprios candidatos”, recorda o portal Ephemera, arquivo online de José Pacheco Pereira.



Não havendo agências de comunicação, o marketing político fazia-se de modo caseiro, por vezes improvisado com humor, como atesta o candidato Guilherme Barbosa, de Santa Cruz do Bispo a caminhar no meio da estrada. Atrás, um carro (seria da oposição, iria atropelá-lo?). Tenta passar a mensagem de homem do povo, “de movimento e ação”, segundo o publicitário Edson Athayde. Em contraste, as expressões fechadas de Serafim Silva e da sua equipa de Baguim do Monte (concelho de Gondomar) revelam um clássico: o homem e a sua equipa. “É uma necessidade política de muitas candidaturas: o líder não está sozinho”, prossegue o criativo.



Noutra variante, exibiam-se fotos tipo-passe coladas a um cenário – porventura da obra feita pelos próprios. Um exemplo: Sampaio, ao lado das instalações da junta de freguesia de Matosinhos, num registo dinâmico em mangas de camisa. Outro, mais formal: Joaquim Soares, candidato socialista à Maia apresenta-se junto da ETAR, “a 1ª do Grande Porto”. “Algo que identifica a cidade”, diz Edson Athayde.