Socialista José Magalhães alvo de críticas após “boca” a Paulo Rangel

Eurodeputado do PSD falou este fim de semana publicamente da sua homossexualidade. Deputado do PS respondeu a uma publicação no Twitter onde fez referência a casas de bondage e sadomasoquismo. Horas depois garantiu que se tratou de "uma extrapolação virtual hipotética sem destinatário".