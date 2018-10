Costa aproveitou a saída de Azeredo Lopes para mexer no Governo. Mas as mudanças arriscam-se a não passar da cosmética.

A saída de Azeredo Lopes da pasta da Defesa deu a António Costa a oportunidade para fazer uma mudança no Governo que aparenta ser grande, mas pode ser pouco mais que cosmética.



Com o Orçamento do Estado para 2019 aprovado no sábado, os novos ministros chegam ao Governo com as contas feitas e pouca margem para alterações de fundo, pelo menos no que toca a política orçamental.



E isso pode ser um problema para a nova ministra da Saúde. Marta Temido deu em Julho uma entrevista ao Público na qual admitia o "subfinanciamento" do sector. Mas, na verdade, chega à pasta deixada por Adalberto Campos Fernandes com o Orçamento já desenhado.



Os trabalhos da sucessora de Adalberto

Além dos problemas de financiamento - que incluem uma dívida a fornecedores que se estima poder estar nos mil milhões de euros -, Marta Temido vai ter de concluir outro dossier complicado que o seu antecessor tinha em mãos: o das negociações com médicos e enfermeiros sobre carreiras e remunerações.



Mas não é só. Como o BE já veio lembrar, Marta Temido tem de entregar ao Parlamento a proposta de Lei de Bases da Saúde.



O texto baseia-se na proposta elaborada por um grupo de trabalho liderado por Maria de Belém Roseira, que foi entregue ao Governo em Setembro. E chegou a estar previsto que fosse a Conselho de Ministros ainda nesse mês. Mas o processo deverá ficar parado até à aprovação final do Orçamento, no final de Novembro.



A expectativa é grande, uma vez que na Comissão de Saúde está já a proposta do BE - que baixou à especialidade sem votação, por acordo com o PS -, com base no trabalho de João Semedo e do antigo presidente honorário do PS, António Arnaut. A esquerda quer por isso perceber se a Lei de Bases da Saúde proposta pelo Governo se aproxima mais das ideias de Semedo e de Arnaut ou das medidas sugeridas pelo PSD que, num documento elaborado pelo seu Conselho Estratégico, propõe alargar as PPP na Saúde.



O ministro que não sabe se o pode continuar a ser

Pedro Siza Vieira está, para todos os efeitos, potencialmente a prazo. Porquê? Porque está à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional que lhe pode valer o mandato.



Em causa está o alegado desrespeito pelo regime de incompatibilidades, por ter acumulado o lugar de ministro com o de sócio gerente de uma empresa de gestão de activos imobiliários que detinha com a sua mulher.



O parecer do Ministério Público sobre este caso chegou na semana passada ao Constitucional. Falta a decisão, que pode tardar, uma vez que não há prazos e que é uma matéria que terá de ser decidida pelo plenário, que tem uma agenda cheia até Dezembro.



Enquanto a decisão judicial não sai, Siza Vieira ganha peso no Governo. Aquele que é um dos amigos mais próximos de António Costa fica com a pasta de Caldeira Cabral, o ministro da Economia que nunca se conseguiu impor.



Siza Vieira não fica, contudo, com uma das áreas mais quentes da Economia: a energia.



Porquê? Por causa das suas ligações profissionais ao sector da Energia. O trabalho que fez enquanto advogado já o tinha, de resto, obrigado a pedir escusa de mexer em assuntos relacionados com o sector energético. Isso não o poupou, porém, a polémicas, porque antes do pedido de escusa chegou a ter reuniões com representantes da energética China Three Gorges, que tinham tido relações com a sociedade de advocacia da qual era sócio.



O reforço de Matos Fernandes

É José Matos Fernandes, o ministro do Ambiente, que ganha a pasta da "Transição Energética", com a saída do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.



Matos Fernandes tem agora a possibilidade de deixar cair a nomeação do deputado e ex-líder do PS Madeira, Carlos Pereira, para a Entidade Reguladora do Sector Energético (ERSE). O nome causou polémica, com o CDS a apontar-lhe falta de independência em relação ao poder político e o PSD a dar a entender que a nomeação era uma forma de Costa calar um crítico interno à escolha de Paulo Cafôfo como candidato ao Governo Regional da Madeira.



Caldeira Cabral foi na sexta-feira ao Parlamento assumir como sua a escolha de Carlos Pereira. Resta saber se Matos Fernandes o mantém.



A ministra da confiança de Costa

Outro ministro desgastado e com dificuldades em se impor que sai é Castro Mendes.



Para o seu lugar entra a até agora secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.



Fonseca faz parte do núcleo de confiança de Costa e está com ele desde os tempos em que foi ministro da Administração Interna e ministro da Justiça e esteve ao seu lado também na Câmara de Lisboa.



Agora, terá de serenar um sector que tem andado em turbulência desde o último concurso de apoio às artes.



O diplomata na Defesa

João Gomes Cravinho é o homem que chega ao Governo para substituir Azeredo Lopes, mas o seu nome terá sido o que causou menos impacto nesta remodelação surpresa que ajudou António Costa a tirar da Defesa os holofotes da pressão política.



Diplomata de carreira, Gomes Cravinho estava no Brasil, onde era embaixador da União Europeia. Mas já tinha estado no Governo com José Sócrates, como secretário de Estado nos Negócios Estrangeiros.



Cabe-lhe a tarefa difícil de ultrapassar aquela que é uma das maiores crises de sempre nas Forças Armadas. Por causa de Tancos, João Gomes Cravinho não terá vida fácil. Com o processo judicial a decorrer, as revelações que poderão surgir podem dar ainda muitas dores de cabeça ao novo ministro da Defesa.



Um Governo para ir a eleições

Depois da remodelação, o Governo fica ainda mais dominado pelo núcleo duro de António Costa. Ganha em refrescamento e peso político e isso pode ser bom em ano de eleições.



Costa consegue, contudo, fazer algo mais com esta remodelação profunda: aliviar um pouco a pressão sobre o caso de Tancos.



Resta saber que impacto terá este novo fôlego e o que trarão efectivamente de novo estes novos governantes.