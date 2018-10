Dos quatro ministros, apenas Siza Vieira já fazia parte do elenco ministerial do Governo de António Costa, como ministro-adjunto, acumulando agora com a pasta da Economia.



João Cravinho, Pedro Siza Vieira, Marta Temido e Graça Fonseca, os novos ministros da Defesa, Economia, Saúde e Cultura, respectivamente, tomaram posse esta segunda-feira, numa cerimónia no Palácio de Belém, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Numa curta cerimónia, de cerca de cinco minutos, Pedro Siza Vieira assumiu o cargo de ministro Adjunto e da Economia, substituindo Manuel Caldeira Cabral. João Gomes Cravinho tomou posse como ministro da Defesa Nacional, em substituição de José Azeredo Lopes. Marta Temido tomou posse como ministra da Saúde, substituindo Adalberto Campos Fernandes, e Graça Fonseca como ministra da Cultura, em substituição de Luís Filipe Castro Mendes.Ainda na sequência de uma alteração orgânica, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, tomou posse como ministro do Ambiente e da Transição Energética.