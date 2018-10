O deputado socialista deverá substituir Jorge Seguro Sanches na secretária de Estado que vai passar para o ministério do Ambiente.

João Galamba deverá ser o próximo secretário de Estado da Energia, avança a SIC Notícias esta segunda-feira. A mesma informação foi já noticiada por outros meios de comunicação.

A SÁBADO e o Negócios contactaram o deputado socialista, não tendo sido possível obter uma reacção.

A confirmar-se, Galamba vai substituir no cargo Jorge Seguro Sanches, que a SIC Notícias tinha avançado ontem que está de saída do Governo no âmbito da remodelação efectuada por António Costa e que introduz mexidas em cinco ministérios.

Um deles é o do Ambiente, que ficará com a secretaria de Estado da Energia, uma vez que no novo ministro da Economia, Siza Vieira, pois este pediu escusa para não estar envolvido em questões do sector eléctrico.

Galamba vai assim assumir uma pasta que tem causado confrontação entre o Governo e empresas do sector energético, com destaque para a EDP. A mais recente levou o conselho geral e de supervisão da EDP a assumir publicamente que a eléctrica devia recorrer aos tribunais arbitrais para sustentar a sua posição por considerar que "a adequada defesa dos interesses dos accionistas justifica o recurso à arbitragem internacional ao abrigo dos tratados de protecção do investimento estrangeiro em vigor".

Em causa está a decisão de obrigar a EDP à devolução de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operavam em regime CMEC.

O deputado socialista deixou em Maio deste ano de ser porta-voz do PS, tendo sido substituído por Maria Antónia Almeida Santos.

Na altura, Galamba acrescentou motivos pessoais para deixar a função de porta-voz do partido, alegando necessitar de tempo para a família e não esta presente em dois órgãos sociais do partido (Secretariado Nacional e Comissão Permanente).

A SIC Notícias avança também que Francisco Ramos, até agora presidente do IPO de Lisboa, é um dos novos secretários de Estado do Ministério da Saúde. Este responsável já foi secretário de Estado com três outros ministros da Saúde de governos socialistas: Maria de Belém, Correia de Campos e Ana Jorge.