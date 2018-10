O processo não teve fugas, no novo elenco há amigos e não surpresas, mas mexer em quatro ministérios ajuda a chegar mais leve às legislativas de 2019. Começou o countdown.

Surpresa: não é para todos



Com António Guterres a imprensa ia anunciando ministros. O primeiro governo foi quase feito em directo. Uma rádio anunciou o elenco antes do Presidente da República ou do primeiro-ministro. Com José Sócrates, especulava-se a toda a hora sobre a remodelação seguinte. Com António Costa, nem alguns dos ministros dispensados estariam à espera do anúncio da despedida. Mas falta um ano para legislativas, é boa altura para alijar carga. E António Costa fê-lo sem que os comentadores e a comunicação social o esperassem. Não vale a pena fingir: ninguém estava à espera, e, se o estava, não o disse, pelo que não vale a pena vir dizer, "ah, eu desconfiava". Ninguém desconfiava. Esse é um mérito - é assim que, em teoria, deve ser uma remodelação. O processo foi absolutamente controlado e eficaz - mesmo que o timing possa ter sido apressado ou determinado pela inevitável saída de Azeredo Lopes - o que não quer dizer que o momento seja perfeito: os despedidos acabam de aprovar em Conselho de Ministros os respectivos orçamentos sectoriais, e isso pesa, na realidade, mais do que um nome novo. Mas em política as aparências contam, às vezes tanto ou mais do que a realidade. Pode não haver mais dinheiro para fazer flores mas pelo menos as caras são novas.



Elenco: sem surpresa



Os ministros da Cultura e da da Economia praticamente não existiam - sabe quem é Luís Filipe Castro Mendes? E Caldeira Cabral tutelava o quê mesmo? Azeredo Lopes tinha de sair, só não sabia quando - ou talvez soubesse, pelo menos depois dos últimos dias. Adalberto Campos Fernandes talvez não tivesse de sair, sobretudo depois de há dois meses António Costa ter dito que quem esperava que ele saísse podia tirar o cavalinho da chuva - mas também tinha dito que era infantil despedir ministros quando alguma coisa corre mal, pouco antes de despedir Constança Urbano de Sousa. Lição: não são as garantias do primeiro-ministro que garantem um ministro, apenas a sua indispensabilidade.



Os dispensados têm isso em comum: eram dispensáveis (Azeredo mais do que isso). Se as motivações para a saída parecem claras, também nas entradas não há surpresas. Há dois amigos promovidos (esta frase poderia ser usada, com pequenas variações, para vários momentos passados do percurso deste governo), Graça Fonseca (Cultura), que há muito acompanha politicamente António Costa, já desde a câmara de Lisboa; e Pedro Siza Vieira, que fica com a Economia, mas deixa a energia, onde o facto de ter sido advogado da China Three Gorges (dona da EDP) fazia espreitar uma incompatibilidade a cada passo. Resta esperar para ver o que acontece com o caso das outras incompatibilidades (manteve-se como gestor de uma empresa depois de tomar posse) do ministro - mas talvez Costa já saiba. João Gomes Cravinho é um nome com carreira no PS, e não apenas por causa do apelido, e tem experiência de Governo, embora no MNE - mas desde há muitos ministros que as Forças Armadas já nem esperam tal coisa, já devem ter-se desabituado. O brinde calhou a Matos Fernandes, que acumula agora o Ambiente com a Energia - é melhor esquecermos o bonito nome de Transição Energética, seja lá isso o que for. O que conta mesmo é a energia, uma pasta com peso e importância própria em qualquer governo. Na saúde, o perfil de quem entra não difere do de quem sai: Marta Temido é uma técnica com perfil académico. Então por quê e para quê - Azeredo, a inevitável saída, não poderia ter saído sem companhia?



Objectivo: não ter surpresas em 2019



Podia, mas não era a mesma coisa. Porque em 2019 há legislativas. Mais perto seria tarde demais e pareceria sem sentido. A não ser por desgraça flagrante, para quê mudar ministros a meses de eleições? E antes, ainda daria tempo para desgastar as novidades até já não o serem. É verdade que quem entra não vai riscar no orçamento e dificilmente nas políticas. Muda-se a Saúde, com problemas enormes, num ano? Não, mas o objectivo não é esse. É mudar o foco público com que se olha para o governo - é para isso que servem as remodelações, com excepção das que são forçadas pelas circunstâncias. Comecemos pelo fim de semana: arrancou com a demissão de Azeredo Lopes em cima da mesa e os mistérios que ainda persistem no caso Tancos (quem sabia o quê, por exemplo, o que não é pouca coisa) em discussão, e acabou com duas novas caras (na Defesa e Saúde) e duas promoções (Economia a Cultura) a ocupar os telejornais. Tancos já era, pelo menos por agora. Há-de ressurgir, mas o ministro do problema também já foi e isso faz enorme diferença. A gestão política do caso dos fogos de 2017, por exemplo, tornou-se, não brilhante, mas pelo menos possível, a partir da saída da ministra Urbano de Sousa. Mesmo um novo ministro desastrado (é impossível saber como irão correr os mandatos) é, neste contexto, melhor do que um velho ministro desastrado (ou inábil, como Costa chegou a dizer de Adalberto Campos Fernandes).



A António Costa aponta-se habilidade política e capacidade para ler os sinais. O objectivo de ganhar 2019 parece garantido, mas também parecia garantido quando Costa se tornou líder do PS - e veio a perder as eleições. É pouco provável que tal aconteça, mas Costa não gosta de deixar detalhes ao acaso. As coisas podem nem sempre lhe correr bem, mas raramente por andar distraído. O grau de dependência de outros partidos e geometria da solução que encontrará para governar depois de 2019 dependerão dos votos que tiver. Naturalmente, quantos mais melhor - é sempre assim. Em 2015, Costa apresentou meses antes das eleições um cenário macroeconómico. Agora, fez uma remodelação. É como as dietas antes do Verão. Ainda falta um ano. É provável que até Outubro de 2019 esta não seja a última surpresa que tenha para mostrar. A campanha eleitoral começa quando, mesmo? O countdown já começou.