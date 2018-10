O primeiro-ministro garantiu que não foi por insatisfação dos ministros cessantes que os trocou. Voltou a explicar as mudanças pela necessidade de dar nova relevância à política económica e endereçar os desafios das mudanças climáticas.

O primeiro-ministro António Costa justifica as alterações no Governo pela necessidade de dar novo ímpeto à política económica e endereçar os desafios das mudanças climáticas. Garantiu, no final da tomada de posse, que não trocou ministros por insatisfação.



Já em relação ao momento em que faz a remodelação no Governo, após a aprovação em conselho de Ministros da proposta do Orçamento do Estado, António Costa garantiu: "as propostas de orçamento não são dos ministros, são do Governo", disse. E, por isso, "concluída a aprovação da proposta todos estão a dar condições de dar execução".



Frisou não se tratar de insatisfação. "Não se trata de insatisfação. Estamos no momento de dar dinâmica renovada" para concluir o programa do Governo e preparar o futuro, e foi fruto de "avaliação conjunta".



Aproveitando as respostas aos jornalistas para agradecer aos ministros que agora saem, "pela dedicação e espírito de serviço com que serviram Portugal", António Costa sublinha que "estamos num momento importante em que foi aprovada a proposta do Orçamento do Estado que Governo vai apresentar", pelo que "é momento para dar dinâmica renovada à execução do programa do Governo e oportuno para proceder a duas alterações orgânicas".





Colocar Pedro Siza Vieira como ministro adjunto e ministro da Economia visa dar "nova centralidade à política económica". António Costa lembrou que na sexta-feira a Moody's retirou a dívida portuguesa da categoria de lixo, colocando o país em níveis de investimento. Para o primeiro-ministro "marca um momento de viragem". E reiterou: "é necessário dar nova centralidade à política económica, sem perder atenção à orçamental".





Quanto à passagem da energia para o ministério do Ambiente que se assume, agora, como Ministério do Ambiente e Transição Energética, António Costa realçou tratar-se da oportunidade de endereçar um dos "maiores desafios nas próximas décadas", a fim de "mitigar os efeitos das alterações climáticas"