Jovem vê mãe morrer nas bancadas durante jogo de futsal

Partida em Vialonga foi interrompida para que lhe fosse prestada assistência mas o óbito foi declarado no local.

A mãe do jogador de Futsal, Fábio Felgueiras, do GD Vialonga, morreu nas bancadas do pavilhão enquanto assistia ao jogo do filho. Durante o jogo entre GD Vialonga e o Olho Marinho, no passado sábado, a mãe do jogador sentiu-se mal e acabou por falecer nas bancadas.



Nas redes sociais vários clubes já endereçaram mensagens de apoio e força para o jovem: