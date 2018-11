Sismo de 5,2 sentiu-se esta madrugada em Peniche

Em dia te Todos os Santos - o mesmo dia em que o terramoto de 1755 devastou Lisboa -, um sismo de 5.2 na escala de Richter fez-se sentir em Peniche. Não foram registados danos.

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter, com epicentro a 480 km a oeste de Peniche, foi registado esta madrugada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas não causou danos materiais ou feridos.



Segundo um comunicado do IPMA, divulgado na sua página na internet, o sismo foi registado pelas 4h27 nas estações da Rede Sísmica do Continente.



"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho da Figueira da Foz e com intensidade III em diversas localidades dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa", adianta aquele instituto.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera divulgou a informação no Twitter e vários utilizadores daquela rede social confirmaram que sentiram os efeitos do fenómeno natural.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">SISMO (Continente)<br>/ Mag 5.1 / 458 km W Peniche, aprox. / 01-Nov-2018 04:27:47 (hora local) / *** Sentiu este sismo? <a href="https://t.co/nM35VI6m6B">https://t.co/nM35VI6m6B</a> / +Info: <a href="https://t.co/XBB7d8vFAR">https://t.co/XBB7d8vFAR</a></p>— IPMA (@ipma_pt) <a href="https://twitter.com/ipma_pt/status/1057854978382094336?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Um sismo de magnitude 5.2 representa um risco moderado.



Este sismo sem consequências aparentes acontece no mesmo dia em que o grande terramoto que destruiu a cidade de Lisboa a 1 de Novembro de 1755, faz esta quinta-feira 263 anos. A escala deste sismo terá sido na ordem dos de 9.1 a 9.2. O sismo foi seguido de um marmoto e o número de mortos é ainda hoje impossível de determinar com certeza embora tenha sido na casa das dezenas de milhares.