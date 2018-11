O Ministério Público não considerou haver motivos para apresentar pedido a juíza encarregue da instrução para que esta revisse as medidas de coacção.

O alegado co-autor do homicídio do triatleta Luís Grilo, António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a viúva, vai permanecer em prisão preventiva, avança o Correio da Manhã. O amante de Rosa Grilo foi ouvido pelo Ministério Público, esta manhã, num interrogatório complementar, nas instalações da Polícia Judiciária.



A defesa tinha a expectativa de que essas novas declarações pudessem levar a procuradora titular do processo a atenuar as medidas de coacção aplicadas em Outubro, mas, no final da diligência, o Ministério Público decidiu que não havia razões para apresentar esse pedido à juíza de instrução encarregue do caso.



Em declarações aos jornalistas, o advogado de António Joaquim, Ricardo Serrano Vieira, não quis avançar detalhes sobre o que disse António Joaquim no interrogatório, mas garantiu que o arguido "contribuiu para a descoberta da verdade", acrescentando informações que não tinham sido dadas no primeiro interrogatório.



Foram detidos dois suspeitos do homicídio do triatleta: a sua mulher, Rosa Grilo, e o amante da mesma, António Joaquim, proprietário da arma que terá sido disparada contra Luís Grilo e que estava na posse da sua mulher. Os dois foram detidos a 26 de Setembo, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo e foram-lhes aplicadas as medidas de prisão preventiva a 29 de Setembro.



Rosa Grilo deu conta do desaparecimento do marido às autoridades, alegando que o homem tinha saído de casa para ir treinar de bicicleta e que não tinha voltado. O corpo foi encontrado no final de Agosto e havia sinais de ter sido severamente agredido. Estava a mais de 130 quilómetros da aldeia de Álcorrego, no concelho de Avis, onde o casal habitava.



A equipa da Polícia Judiciária encarregue de investigar o caso desconfia que o homem foi morto a em casa pelos dois e deixado depois no local onde foi encontrado.



Já a versão da viúva é que o homem foi assassinado em casa por um grupo de três homens que procuravam diamantes que Luís Grilo tinha trazido de Angola há alguns anos.