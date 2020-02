O diretor do

, Octávio Ribeiro, e os jornalistas Octávio Lopes e Rita Montenegro foram, então, absolvidos em primeira instância. Depois, a Relação deu razão ao recurso de Rangel. O

acabou por ganhar no Supremo.

Não houve qualquer sorteio eletrónico, obrigatório por lei, na escolha do juiz responsável pelo recurso que opunha o juiz Rui Rangel ao Correio da Manhã. Atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, combinou com o então presidente da Relação, Luís Vaz das Neves, em reunião.De acordo com o Expresso , Rangel enviou mensagens a Vaz das Neves pedindo que "não fosse injustiçado" pelo seu nome. Em reunião com Orlando Nascimento, e devido à "delicadeza da situação", ambos combinaram entre si que seria o então vice-presidente da Relação a apreciar o recurso de Rangel, que processava o jornal por este lhe ter chamado "caloteiro" numa notícia.CM