Portugal

Arruda dos Vinhos adia eleições presidenciais para dia 15

18:05
O Município de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais devido ao mau tempo, foi anunciado esta quinta-feira. 

Chuva e vento forte
Chuva e vento forte Diogo Barreto

“Face aos eventos meteorológicos dos últimos dias e consequente ativação do Plano Municipal de Emergência, o dia da eleição para o Presidente da República - 2.º Sufrágio, que estava previsto realizar-se no dia 08 de fevereiro, realizar-se-á no dia 15 de fevereiro de 2026, nos locais e horários anteriormente definidos”, informou a câmara municipal em comunicado.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Às eleições de 18 de janeiro apresentaram-se 11 candidatos, mas nenhum deles conseguiu mais do que metade dos votos, pelo que foi preciso repetir a votação com os dois mais votados.

António José Seguro e André Ventura são os dois candidatos que se apresentam às eleições do próximo domingo.

