Portugal

Mau tempo: Dezasseis novos deslocados e uma vítima por hipotermia no Oeste

Lusa 17:15
As habitações afetadas pelos efeitos do mau tempo localizam-se nos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Óbidos, Alcobaça e Caldas da Rainha.

Dezasseis pessoas foram esta quinta-feira deslocadas de casa devido ao mau tempo na região Oeste e uma mulher transportada ao hospital por hipotermia, ao tentar atravessar uma estrada inundada no Bombarral, segundo o Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil.

Elementos do Exército observam uma casa parcialmente submersa na zona ribeirinha de Vila Nova da Rainha, Azambuja JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

“Retirámos nove pessoas em Alcobaça e sete em Óbidos por precaução dados os riscos de haver vítimas do mau tempo”, afirmou o comandante regional, Carlos Silva.

No Bombarral, “uma mulher foi retirada de uma viatura com água e transportada ao hospital em estado de hipotermia, depois de ter tentado atravessar uma estrada que tinha um metro de altura de água”, adiantou o responsável.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na zona Oeste 400 ocorrências relacionadas sobretudo com inundações e aluimentos de terras, que mobilizaram 1.249 operacionais e 568 meios terrestres.

Segundo o comandante, a Proteção Civil está “à espera que os caudais dos rios baixem para retirar água de caves e proceder a limpezas”.

“O que é mais constrangedor são os aluimentos de terras, que provocam danos em estradas e condutas de água, causando ruturas no abastecimento de água”, acrescentou.

Em Peniche, foram resgatados 18 cães de um canil particular, que foram reencaminhados, uma parte para o canil municipal e outra parte para a habitação da proprietária, assim como três centenas de ovelhas, devido a inundações provocadas pelo rio de São Domingos.

Apesar de se prever um agravamento da precipitação para a noite de hoje e dia de sexta-feira, foi decido manter na quinta-feira as escolas encerradas nos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Bombarral e Alenquer.

“O desagravamento do tempo não se vai sentir de imediato, porque as estradas estão muito saturadas de água”, alertou.

Dado o alerta vermelho para a subida do caudal do rio Tejo, são esperadas inundações na zona ribeirinha do Tejo no concelho de Alenquer.

“A água já está a passar a Estrada Nacional 3 e prevemos encerrar a EN3 e a Autoestrada 1 em breve, respetivamente na Ota e Carregado.

Neste sentido, apela à população para evitar circular nas zonas costeiras e ribeirinhas, respeitar a sinalização, adotar comportamentos de risco e, nas zonas inundáveis, salvar bens, garantir mantimentos e condições até que os níveis da água baixem em habitações atingidas.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

