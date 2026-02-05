Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Ventura propõe adiar as eleições presidenciais devido ao mau tempo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 14:53
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Candidato a Belém vai apresentar proposta a António José Seguro e a Marcelo Rebelo de Sousa ainda esta quinta-feira.

O candidato André Ventura, apoiado pelo Chega, defendeu esta quinta-feira o adiamento por uma semana da segunda volta das eleições presidenciais, considerando não haver condições para o ato eleitoral devido aos efeitos do mau tempo.

Ventura defende a manutenção da isenção de portagens
Ventura defende a manutenção da isenção de portagens TIAGO PETINGA/LUSA

"Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao Presidente da República e aos vários poderes municipais que, por uma questão de igualdade de todos os portugueses, que se adie uma semana o ato eleitoral", anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.

Tópicos Eleições presidenciais presidenciais Eleições Política André Ventura Belém CHEGA
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ventura propõe adiar as eleições presidenciais devido ao mau tempo