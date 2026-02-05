Ventura propõe adiar as eleições presidenciais devido ao mau tempo

Tom Cruise abandona apartamento de 35 milhões em Londres após assalto a loja da Rolex nas proximidades
Luana Augusto
Candidato a Belém vai apresentar proposta a António José Seguro e a Marcelo Rebelo de Sousa ainda esta quinta-feira.
O candidato André Ventura, apoiado pelo Chega, defendeu esta quinta-feira o adiamento por uma semana da segunda volta das eleições presidenciais, considerando não haver condições para o ato eleitoral devido aos efeitos do mau tempo.
"Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao Presidente da República e aos vários poderes municipais que, por uma questão de igualdade de todos os portugueses, que se adie uma semana o ato eleitoral", anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.