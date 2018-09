De acordo com a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, a medida permitiu uma poupança de 1,2 milhões de euros em mais de 110 mil livros do 1º ciclo do ensino básico.

A reutilização de manuais escolares em escolas públicas permitiu uma poupança de 1,2 milhões de euros em mais de 110 mil livros do 1º ciclo do ensino básico. Os números são animadores mas, ainda assim, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, alerta que 25% dos estabelecimentos de ensino não reutilizou qualquer manual.

A secretária de Estado que conduz, desde 2016, a nova política de reutilização indica ao jornal Público que os números são "bonzinhos". Não são excelentes, mas são uma evolução importante face ao ano passado e face aos anos em que ainda não há gratuitidade. É mau porque é pouco, mas é bom quando comparamos com os 4% de manuais reutilizados nos anos em que não há reutilização promovida pelo ministério", revelando que "45 mil crianças do 1.º ciclo têm pelo menos um manual reutilizado".

De acordo com declarações de Alexandra Leitão ao jornal, o crescimento destes números revela o papel positivo que está a ter a medida nas escolas. "Os primeiros quatro anos do básico são os anos em que os manuais não estão preparados para serem reutilizados, pois têm muitos espaços em branco, e em que os miúdos são pequenos. Não tenho dúvidas de que no ano lectivo de 2019/20, quando já tivermos as devoluções dos livros do 5.º ao 6.º ano, a medida vai ter um impacto muito elevado."

No entanto, segundo demonstram as taxas de reutilização por escola, o empenho que os estabelecimentos devem ter é vital para a implementação da política. A secretária de Estado indica que, dentro dos cerca de 800 agrupamentos escolares de Portugal, "algumas centenas fizeram 0% de reutilização".

"Das cinco mil escolas, não é injusto dizer que um quarto está a 0% de reutilização. Se víssemos que todas as escolas estão nos 9%, 10%, 11% ou 12% era uma coisa. Diríamos: 'É onde chega.' Mas não é isso. Há muitas com bons números e muitas a zero", referiu ao Público.

Alexandra Leitão indica mesmo que a "panóplia de escolas a 0%" fez baixar muito a média nacional e que isso demonstra que "há escolas que nem tentaram". A mesma refere que a "reutilização é possível" e imagina, no prazo de cinco anos, uma rede de reutilização de manuais escolares.

A secretária de Estado salienta que é necessário trabalhar de maneira a que política de gratuitidade seja "orçamentalmente sustentável" - só no ano passado foram investidos cerca de 10 milhões de euros.

Alexandra Leitão acredita que a nova política "alivia as escolas, alivia os pais, permite às pequenas livrarias reentrarem no mercado dos manuais e é um sistema descentralizado" mas que a sua divulgação "devia ter sido feita mais cedo pelo Governo".