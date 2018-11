Porém, muitos agrupamentos superam as médias nacionais de reutilização.

Apenas 10% dos livros disponibilizados no ano passado pelo Ministério da Educação estão a ser reaproveitados este ano. De acordo com o Jornal de Notícias, 45 mil alunos do 1º ciclo têm, pelo menos um manual reutilizado, com o número de livros a subir para 110 mil no presente ano lectivo.

Somente um quarto das escolas não reutilizou qualquer manual e a maior parte (60%) dos estabelecimentos de ensino que realizam estas iniciativas situam-se na região do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo.

Destes números, destacam-se os 210 agrupamentos que superam a expectativa nacional – um grupo que representa quase um terço das escolas primárias do país. Em 20 destes, metade dos manuais foram realizados e noutros 51 houve uma recirculação total.

A estratégia tem, no entanto, condicionantes. A taxa de reutilização no 1º ano é diminuta e há razões para isso. Ao Jornal de Notícias, o director do Agrupamento do Vale de São Torcato, António Sousa, reconheceu que o aproveitamento no 1º ano é difícil pois os manuais " são feitos para serem escritos e trabalhados", com espaços de preenchimento e exercícios de "colar e cortar".