Há escolas que inflacionam as notas para facilitar o acesso ao ensino superior, violando os próprios critérios de avaliação que definiram. Este é a conclusão de um novo relatório da Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), que fez uma "radiografia" das estratégias usadas pelos estabelecimentos de ensino.



De acordo com o relatório, citado pelo jornal Público desta segunda-feira, as escolas puxam pelas notas de oralidade ou actividades laboratoriais, que não têm testes ou outros critérios mensuráveis que permitam sustentar as avaliações feitas pelos professores.



A IGEC dá como exemplo as disciplinas de Português e Físico-Química. Em Português, é comum os alunos receberem nota máxima por "oralidade" - que tem um peso de 20% na nota final da disciplina -. O mesmo também acontece na "dimensão prática e experimental" de Físico-Química - que tem um peso de 30% na nota final -.



Ao Público, o ministro, Tiago Brandão Rodrigues diz que o relatório da IGEC é um "contributo indiscutível" que reforça "a transparência e a legibilidade" do trabalho desenvolvido nas escolas. O governante diz que, pelo menos, estes desalinhamentos de notas tem sido detectado "felizmente em poucas" escolas.