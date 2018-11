Filinto Lima, da ANDAEP, relata que o Ministério não transferiu todo o valor correspondente ao pedido pelas escolas para pagar aos livreiros - muito pelo contrário: "Se não nos transferirem as verbas, não conseguimos pagar."

Várias livrarias em todo o país encontram-se em asfixia financeira por ainda não terem recebido o dinheiro correspondente aos manuais escolares gratuitos, do 1.º ao 6.º ano de escolaridade. Muitas ameaçam não aderir ao programa no próximo ano. O Ministério da Educação garantiu que as verbas foram transferidas, mas os directores contam que não é bem assim.



À SÁBADO, Filinto Lima, dirigente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), explica que o dinheiro do Ministério só chegou às escolas até início de Outubro. "Fizemos chegar as facturas ao Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação, os valores chegaram às escolas, requisitámos as verbas, foram transferidas para as contas bancárias e nós pagámos. A partir daí, o dinheiro deixou de chegar às escolas", relata. As verbas que ainda não foram enviadas correspondem muitas vezes a "mais de metade do valor que as empresas facturaram."



Confrontado com a resposta do Ministério da Educação sobre o caso, de que "as transferências para as escolas tiveram início em Setembro, de acordo com as verbas que foram sendo solicitadas pelas escolas para fazerem os pagamentos às livrarias", e que foi assegurada uma "transferência substantiva da verba", Lima lamenta a "mentira de as escolas ficarem com o dinheiro".



"O Ministério diz que até ao início de Outubro, entrou algum dinheiro, mas menos de metade, porque o grande volume de facturação é dessa altura", explica o dirigente da ANDAEP. "O Instituto de Gestão Financeira deve ter milhões de euros para serem transferidos para as escolas. As escolas requisitaram os valores para os livreiros ao Instituto, e é aí que o processo pára. Se não nos transferirem as verbas, não conseguimos pagar."



A SÁBADO sabe que numa escola, o Ministério da Educação só transferiu 36 mil euros dos 80 mil exigidos pelas empresas.



"Esta máquina do MEGA tem que ser ajustada e aperfeiçoada, no próximo ano, quando os manuais escolares forem gratuitos até ao 12.º ano e o volume de negócio for muito mais elevado, porque os livros são muito mais caros", avisa Filinto Lima.



"O problema é entre o Ministério e as livrarias, mas passa a ser nosso. Nós é que damos a cara. Vamos ter que indagar o Ministério da Educação porque não queremos passar por maus pagadores", afirma. "Mas qualquer acção legal das livrarias seria sempre contra o Ministério."