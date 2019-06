Os videocolonoscópios, um videoduodenoscópio e um videogastroescópio encontravam-se numa zona a que se tinha acesso através de códigos – tanto a porta, como o armário onde se guardavam os aparelhos. Segundo o jornal Sol, os códigos eram conhecidos pelos funcionários do Egas Moniz por estarem afixados numa folha em várias salas do hospital.Desde janeiro, "foram realizados processos internos de averiguações", especificamente a "verificação física de locais de possível armazenagem", explica o Centro Hospitalar.Foi aberto um inquérito pelo Ministério Público, que se "encontra em investigação", adianta a PGR. É dirigido pelo DIAP de Lisboa.Mas as averiguações ultrapassam a fronteira. Questionada sobre o caso do hospital Egas Moniz, a Europol indicou àque "tem apoiado várias investigações ao longo dos últimos dois anos relacionadas com equipamento médico de grande valor (especialmente endoscópios) roubados em diferentes países europeus ". "Os casos apoiados pela Europol têm ligações a três continentes", revela.Enquanto não são todos repostos, os pacientes são encaminhados para as outras duas unidades hospitalares do mesmo centro: o Hospital de São Francisco Xavier e o Hospital de Santa Cruz.