Entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira foram roubados do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, dez aparelhos utilizados na realização de exames de gastroenterologia, avaliados em mais de 300 mil euros. O hospital está a elaborar um plano para reagendar os exames no Serviço de Gastrenterologia e já comunicou o caso ao Ministério Público.

Mas onde poderiam estes aparelhos ser vendidos? "O mais provável é que vão para fora do País", disse à SÁBADO Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos. "Poderá ser para venda no estrangeiro. Há muitos países onde podem chegar sem controlo", disse, explicando que, por se tratar de aparelhos relativamente portáteis, "podem meter-se numa mala e podem aparecer num país em África ou noutro lado qualquer".

Os endoscópios furtados do interior de uma zona de acesso restrito do hospital são aparelhos "muito diferenciados, muitos conhecidos, que têm depois uma assistência própria", explicou Alexandre Valentim Lourenço. Por esse motivo, e por em Portugal as empresas saberem exatamente pelos números de série onde os aparelhos estão, "seria muito difícil escapar ao controle da investigação".

O dirigente da Ordem dos Médicos acredita ainda que o material furtado tenha já um destino específico. "É muito difícil este material aparecer numa unidade privada. Por norma, são certificadas e as empresas que prestam assistência sabem os números de série", defendeu.

À Lusa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) disse estar a elaborar um plano de reagendamento de exames. Este plano para "recuperação de agenda" está a ser elaborado pelo Serviço de Gastrenterologia tendo em conta os três hospitais deste centro – Egas Moniz, Santa Cruz e S. Francisco Xavier.

Segundo noticiou esta terça-feira o Correio da Manhã, foram furtados gastroscópicos e colonoscópicos, no valor de 300 mil euros. "Os endoscópicos são equipamentos de imagem que se destinam a exames complementares de diagnóstico de Gastrenterologia", disse à Lusa o CHLO, explicando que os equipamentos estavam "numa unidade de Endoscopia, no edifício de Ambulatório do Hospital Egas Moniz que tem acesso restrito por portas com código e guardados em armários também com códigos de acesso".



Segundo o jornal, os funcionários são os principais suspeitos. Os aparelhos estavam guardados num gabinete onde era necessário um código de acesso para entrar - código que é igual e do conhecimento de todos os funcionários do Egas Moniz.