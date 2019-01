Dez aparelhos médicos de gastroenterologia, avaliados em mais de 300 mil euros, foram levados de uma zona de acesso restrito. PSP já realizou diligências.

Dez aparelhos, avaliados em mais de 300 mil euros, foram roubados do interior de uma zona de acesso restrito do Hospital Egas Moniz, em Lisboa. Estes aparelhos, utilizados na realização de exames médicos na área da gastroenterologia foram furtados entre as 12h00 de domingo e as 8h00 de segunda-feira.



Agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa estiveram todo o dia de segunda-feira a realizar diligências.



