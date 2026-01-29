Sábado – Pense por si

Portugal

Rui Rio anuncia voto em António José Seguro

Lusa 08:43
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Rio justificou o voto, afirmando não querer “um Presidente populista, um Presidente que não tem problemas nenhuns em mentir e em utilizar argumentos falaciosos para conseguir subir, utilizar demagogia, um Presidente do Tik-Tok”.

O ex-líder do PSD e mandatário nacional de Henrique Gouveia e Melo na primeira volta das presidenciais, Rui Rio, anunciou esta quarta-feira que vai votar em António José Seguro nas eleições de 08 de fevereiro.

Rui Rio
Rui Rio

"Eu vou votar em António José Seguro”, anunciou o ex-presidente do PSD, em entrevista à CNN, depois de afirmar que este é o “momento certo” para revelar a sua decisão.

Rio justificou o voto, afirmando não querer “um Presidente populista, um Presidente que não tem problemas nenhuns em mentir e em utilizar argumentos falaciosos para conseguir subir, utilizar demagogia, um Presidente do Tik-Tok”.

“Isto não é perfil para um Presidente da República”, sustentou o ex-líder social-democrata, referindo-se ao líder do Chega, André Ventura, o adversário de Seguro.

Rui Rio previu que, se Ventura ganhasse, “o Chega, na prática, ia transferir-se para Belém”, o que seria “o caos do ponto de vista constitucional” que se traduziria na "instabilidade política".

Na entrevista, o antecessor de Luís Montenegro no PSD disse que Henrique Gouveia e Melo deverá dizer alguma coisa sobre a segunda volta das presidenciais nos próximos dias, embora não saiba em que sentido.

"Não acho que isto seja uma eleição entre esquerda e direita, isto é um voto pela decência ou um voto pelo populismo e pela demagogia", defendeu.

Quanto à neutralidade de Montenegro, Rio considerou que, "no plano dos princípios, a direção nacional do PSD deveria honrar o 'não é não'" ao Chega.

"No plano dos princípios a direção nacional do PSD deveria dizer 'não é não' ali" e indicar o voto no adversário de Ventura, que é um "homem moderado".

Rio disse, contudo, compreender a posição da direção social-democrata "no plano tático", porque se o partido se encostasse a um lado ficava nas mãos do lado oposto.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Artigos Relacionados
Tópicos voto Eleições presidenciais Presidência da República Eleições Rui Rio António José Seguro André Ventura Partido Social Democrata CHEGA Belém
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Rui Rio anuncia voto em António José Seguro