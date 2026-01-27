Sábado – Pense por si

Portugal

Em quem vão votar os deputados da direita? PSD impõe lei da rolha

Tomás Guerreiro , Alexandre R. Malhado 07:00

Hugo Soares, líder parlamentar, proibiu resposta a jornalista da SÁBADO. Na IL, vota-se timidamente em Seguro. No CDS, em ninguém

Hugo Soares, presidente do grupo parlamentar do PSD, saiu do seu gabinete na Assembleia da República, à hora de almoço de 21 de janeiro, entrou no elevador e virou-se para o repórter da SÁBADO: “Já disse aos meus deputados para nenhum deles falar consigo.” A partir daí tudo mudou.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos voto Partido Socialista Parto em casa Parlamento Partido Social Democrata António José Seguro André Ventura Luís Montenegro
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Em quem vão votar os deputados da direita? PSD impõe lei da rolha