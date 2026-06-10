Guterres teme que novos ataques no Irão desencadeiem retomada total do conflito

Estados Unidos atacaram de novo o Irão nas últimas horas com vários mísseis depois de um helicóptero norte-americano ter sido atingido por um drone perto do estreito de Ormuz.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou esta quarta-feira que ataques mais amplos registados esta semana no Médio Oriente podem desencadear a retomada total do conflito.



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, discursa durante uma reunião do Conselho de Segurança Foto AP/Seth Wenig

Num debate de alto nível do Conselho de Segurança da ONU intitulado "Avançar a Paz no Médio Oriente: Mediação e Diálogo para uma Paz Duradoura", Guterres afirmou que o cessar-fogo em vigor entre o Irão, Estados Unidos e Israel "assemelha-se mais a um fogo menor".

"Na região do Golfo, o cessar-fogo assemelha-se mais a um fogo menor, como vimos com a escalada dos ataques e da retórica nas últimas 48 horas. E não devemos minimizar os riscos de um fogo menor se transformar em fogo total, ou, por outras palavras, em guerra total", alertou.

Os Estados Unidos atacaram de novo o Irão nas últimas horas com vários mísseis depois de um helicóptero norte-americano ter sido atingido por um drone perto do estreito de Ormuz, que Teerão diz ser parte das águas territoriais.

Os novos ataques ocorreram apesar de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado na madrugada de terça-feira que poderia chegar a um acordo com o Irão em "dois ou três dias", mais um prazo apresentado após várias semanas de negociações com a República Islâmica.