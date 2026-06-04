Médio Oriente: Guterres condena morte de soldado da ONU no Líbano e alerta para crimes de guerra

O soldado sérvio ficou gravemente ferido durante o incidente na sua área de atuação e foi transferido para Beirute para tratamento hospitalar, onde faleceu.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta quinta-feira a morte de um soldado sérvio da missão de paz no Líbano (FINUL) e alertou que ataques contra forças da ONU "podem constituir crimes de guerra".



António Guterres AP Photo/Omar Havana

De acordo com a ONU, o sargento Milovan Jovanivic, membro sérvio das forças de manutenção da paz que servia na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL), perdeu a vida quando um morteiro atingiu a sua posição perto de Marjayoun, no sul do país, na quarta-feira.

Outros dois colegas espanhóis também ficaram feridos no mesmo incidente.

O soldado sérvio ficou gravemente ferido durante o incidente na sua área de atuação e foi transferido para Beirute para tratamento hospitalar, onde faleceu.

"O secretário-geral expressa as suas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do membro das forças de manutenção da paz falecido, assim como ao Governo e ao povo da República da Sérvia. Deseja uma recuperação plena e rápida aos membros das forças de manutenção da paz feridos", indicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado.

O líder da ONU recordou que sete membros das forças de manutenção da paz que prestavam serviço na FINUL foram mortos desde a escalada das hostilidades, que começou a 02 de março deste ano, e vários outros ficaram feridos.

"Os ataques contra o pessoal de manutenção da paz devem parar", apelou Guterres, enfatizando que tais ações constituem "graves violações do direito internacional humanitário" e "podem constituir crimes de guerra".

O ex-primeiro-ministro português também instou todas as partes envolvidas no conflito a "respeitarem a cessação das hostilidades" anunciada em 16 de abril e a "garantirem em todos os momentos a segurança do pessoal das Nações Unidas e a inviolabilidade das suas instalações".

A FINUL ainda não atribuiu o disparo de morteiro a nenhum ator específico, embora tenha ocorrido numa região onde intensos combates estão a acontecer entre as tropas israelitas no sul do Líbano e o grupo xiita libanês Hezbollah.

"Todos os ataques contra forças de manutenção da paz devem ser prontamente investigados e os responsáveis devem ser efetivamente processados e responsabilizados", apelou Guterres.

A missão de paz da ONU opera na área entre a fronteira de facto com Israel e o rio Litani, uma das zonas mais afetadas pelos confrontos entre as forças israelitas e o Hezbollah.