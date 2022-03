Fuzileiros suspeitos da morte de agente da PSP ficam em prisão preventiva

O juiz Carlos Alexandre justificou a prisão preventiva com o perigo de perturbação do inquérito e da ordem pública e também com o perigo de continuação da atividade criminosa.

Os dois fuzileiros suspeitos do homicídio do agente da PSP Fábio Guerra, na madrugada de sábado, vão ficar em prisão preventiva, decidiu hoje o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).





Cláudio Coimbra, 22 anos, e Vadym Hrynko, 21, foram sujeitos à medida de coação mais gravosa e vão permanecer detidos no estabelecimento prisional de Tomar. O advogado de defesa dos dois arguidos saiu do tribunal sem prestar declarações.