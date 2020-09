O cartaz que a Juventude Social-Democrata (JSD) colocou junto à entrada priincipal da Festa do Avante, no Seixal, foi removido. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) lembra que é crime profanar propaganda política perto de atos eleitorais, como as eleições regionais dos Açores que acontecem a 25 de outubro.O presidente da JSD contou à SÁBADO que tencionava avançar com uma queixa-crime à Polícia de Segurança Pública (PSP) pela remoção do cartaz em pouco mais de quatro horas depois de o mesmo ter sido revelado. No cartaz em causa pode ler-se "Assim só a covid levará Avante", numa referência à festa comunista que poderá receber até 16.500 pessoas dentro do recinto em simultâneo.Contactada pela SÁBADO, a CNE lembra que Portugal está em período eleitoral, já que se irão as realizar eleições legislativas regionais nos Açores a 25 de outubro deste mês.O Presidente da República promulgou o decreto-lei onde deu autorização à realização das eleições na Região Autónoma dos Açores para a data marcada, dando assim, oficialmente, a entrada em período eleitoral. Como referiu a CNE, a partir desse momento, o país inteiro (e não só os Açores) entrou em período eleitoral. "E durante o período eleitoral é crime profanar propaganda política", reforça."O cartaz merece proteção e é proibido profaná-lo", acrescenta ainda a CNE, explicando que a JSD deve proceder com uma quixa ao Minisstério Público e às entidades competentes.A propaganda da JSD foi colocada esta sexta-feira de manhã e pelas 16 horas já tinha desaparecido. "É inconcebível para nós que um cartaz de um partido seja retirado quando estava a manifestar apenas a nossa discordância política numa democracia", disse à SÁBADO o líder da juventude social-democrata, Alexandre Poço. "Iremos apresentar queixas às autoridades, porque isto é inadmissível."A equipa da JSD colocou o outdoor (estrutura e cartaz) e chegou a posar frente a ele, enviando uma mensagem para o Partido Comunista, manifestando a sua indignação com a realização da Festa do Avante, que começa esta sexta-feira e vai durar até domingo. A Direção-Geral de Saúde permitiu aos comunistas ter 16.500 pessoas em simultâneo no recinto, limitando o número de pessoas que poderão estar em cada secção da festa. A realização da mesma tem sido alvo de várias críticas de quem acredita que não se devia fazer o festival por motivos sanitários, enquanto outros acusam o Governo e a DGS de cederem aos interesses do PCP.Já o Partido Comunista diz ter sido alvo de medidas mais pesadas do que as restantes iniciativas públicas e muitos saúdam a realização da festa, afirmando que a mesma pode marcar o início de um retorno à normalidade.