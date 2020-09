O tribunal judicial de Lisboa decidiu não pronunciar Pedro Henriques, o advogado do antigo CEO da Doyen Sports Investments, Nélio Lucas, no âmbito da queixa-crime apresentada por Aníbal Pinto devido a uma alegada violação de segredo profissional. Em causa estava o encaminhamento para a Policia Judiciária, no âmbito da investigação à tentativa de extorsão de que Nélio Lucas estava a ser alvo por parte de Rui Pinto, de emails que Pedro Henriques e Aníbal Pinto trocaram sem a autorização da ordem dos advogados.

De acordo com a decisão do tribunal, a que a SÁBADO teve acesso, a queixa foi arquivada porque existia a suspeição clara, da parte do arguido [Pedro Henriques] da participação do assistente [Aníbal Pinto] na prática de um crime de tentativa de extorsão à Doyen e não qualquer forma de auxílio.

Essa tentativa de extorsão acabou por ser o principal crime de que Rui Pinto viria a ser acusado e que sustentou a sua manutenção em prisão preventiva. Os emails e SMS trocados entre Aníbal Pinto e Pedro Henriques (cedidos por este último) serviram como prova para sustentar a acusação ao advogado e ao pirata informático de um crime de tentativa de extorsão. No julgamento, que começou na passada sexta-feira, Aníbal Pinto tentou desacreditar a participação do colega no processo argumentando que ele teria violado as regras e a deontologia profissional, agindo como agente encoberto, referindo também que tinha apresentado uma queixa contra ele que ainda estava a correr em tribunal.

A decisão, proferida esta manhã no Campus da Justiça, contraria a versão de Aníbal Pinto. Apesar de reconhecer que os emails em causa poderiam estar abrangidos pelo segredo profissional e que o estatuto da Ordem dos Advogados atribui à própria Ordem o poder de levantar esse mesmo segredo, o tribunal considerou que como estava em causa a suspeita da prática por Aníbal Pinto de um crime de particular gravidade [tentativa de extorsão] sendo esse o conteúdo comunicado, não se justificava remeter para a Ordem dos Advogados tal ponderação, pois não era uma situação duvidosa, de garantia da vida privada de qualquer interveniente.

Ou seja: Aníbal Pinto não pode pretender a tutela do sigilo [profissional] quanto à suspeita fundada da prática de um crime, nomeadamente de um crime grave.

Contactado pela SÁBADO, Aníbal Pinto garante que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação e recorda que está a correr um processo disciplinar aberto na Ordem dos Advogados e que não é pera doce. O meu comportamento é inatacável, acrescentou.

Segunda derrota

Esta foi a segunda vez que a queixa-crime de Aníbal Pinto não teve provimento. Tal como a SÁBADO noticiou em janeiro, no final de 2019 o Ministério Público também tinha arquivado o processo em que o antigo advogado de Rui Pinto acusava o colega de violação de segredo profissional e falso testemunho no âmbito da investigação que levou à prisão do pirata informático.

Na origem da queixa de Aníbal Pinto estava uma alegada violação de segredo profissional e falso testemunho cometidos pelo jurista que agiu em nome da Doyen Sports Investments e de Nélio Lucas no âmbito do inquérito que acabou por levar à prisão do pirata informático e fundador do site Football Leaks.

De acordo com a queixa apresentada por Aníbal Pinto, Pedro Henriques teria cometido o crime de violação de segredo profissional quando, no âmbito da investigação à tentativa de extorsão de que Nélio Lucas estava a ser alvo, encaminhou para a Polícia Judiciária o email que os dois trocaram sem autorização da Ordem dos Advogados consentimento necessário uma vez que o documento que estaria sujeito a sigilo profissional. Para além disso, segundo Aníbal Pinto, quando relatou à PJ os detalhes de uma reunião que tiveram numa estação de serviço da A5, Pedro Henriques terá referido factos que não corresponderiam à verdade.

Contudo, de acordo com a decisão de arquivamento, a que a SÁBADO teve acesso, o procurador do DIAP encarregue do caso concluiu que a conduta de Pedro Henriques se justificava. Motivo: estava a ajudar a investigação à prática de um crime e Aníbal Pinto ser suspeito e ter sido constituído arguido no processo. Mais, terá sido Aníbal Pinto a violar os seus deveres: os factos revelados pelo denunciado dizem respeito à eventual prática de factos ilícitos por parte do denunciante Aníbal Pinto, que, por razões óbvias, nunca poderá considerar-se compreendida no exercício das funções profissionais de um advogado". Segundo os factos investigados, Aníbal Pinto teria aceitado participar na celebração de um contrato cuja ilegalidade não podia ignorar, e chegou a admitir ter duvidado da legalidade de tal acordo e chegou a qualificar a conduta do cliente como extorsão.

Quanto à falsidade de testemunho, o procurador considerou que o mesmo foi corroborado por outros elementos, sendo expectável que a sua versão seja diferente da de Aníbal Pinto e o tribunal ainda não deu como provados quaisquer factos.